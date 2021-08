Schulbeginn: Impf-Formulare für Eltern

Bukarest (ADZ) – Zum Schulbeginn erhalten die Eltern von Kindern ab 12 ein Formular zur Erklärung ihrer Zustimmung oder Ablehnung zur Impfung ihres Kindes gegen Covid-19, erklärte Bildungsminister Sorin Cîmpeanu (PNL) am Montag in einer TV-Sendung auf Digi24. Je eine Lehrkraft pro Schule soll bis Dienstag ernannt werden, um als Schnittstelle zwischen der Gesundheitsbehörde (DSP) und den Eltern zu fungieren, fügte der Ressortminister hinzu. Diese Lehrkraft werde auch für interaktive Treffen mit den Eltern zuständig sein, in denen die Vorteile der Impfung erklärt bzw. etwaige Fragen zu Nebenwirkungen geklärt werden sollten.