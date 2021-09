Schweinepest: vierter Herd in Olt

Bukarest (ADZ) - Laut Angaben der Sanitär-, Veterinär- und Lebensmittelsicherheitsbehörde DSVSA ist ein neuer Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in einer kommerziellen Schweinezucht in Tufeni, bereits der vierte Infektionsherd im Kreis Alt/Olt nach jenen in den Ortschaften Ipotești, Negreni und Constantinești, bestätigt worden. Infolgedessen mussten neben den 100.000 seit August getöteten Schweinen weitere 37.000 gekeult und ihre Kadaver zusammen mit Überresten von Futter und Einstreu unter Aufsicht der Behörden vernichtet werden.