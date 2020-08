Sechs Monate seit Ausbruch der Corona-Krise

Bukarest (ADZ) – Seit genau einem halben Jahr ist Rumänien bemüht, gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus hierzulande anzukämpfen. Am 26. Februar meldete das Land seine erste bestätigte Corona-Infektion, inzwischen hat der Stand der Infektionsfälle die 80.000-Marke überschritten.



45 Prozent der Infektionen bzw. mehr als 36.700 Fälle wurden laut jüngster Statistik des Landesgesundheitsamtes allein in den letzten 30 Tagen bestätigt, während 68 Prozent der Gesamtinfektionen in den letzten beiden Urlaubsmonaten verzeichnet wurden – mit anderen Worten hat die Urlaubssaison stark zur Verbreitung des Virus beigetragen.



Auf die meisten Corona-Infektionsfälle kommt laut derzeitigem Stand die Hauptstadt Bukarest (12,2% der Gesamtinfektionen), gefolgt von Suceava (6,4%), Argeș (6,1%), Kronstadt/Brașov (5,4%) und Prahova (4,8%), während die meisten Covid-19-Opfer innerhalb der letzten sechs Monate Suceava (10,5%), Bukarest (7,5%), Argeș (5,9%), Galatz (4,6%) und Kronstadt (4,4%) zu beklagen hatten.



Seit Ausbruch der Epidemie hierzulande wurden zudem mehr als 4000 Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und sonstiges medizinisches Personal mit dem Virus infiziert.