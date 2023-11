Sechs rumänische Hamas-Geiseln

Bukarest (ADZ) - Zu den während des Großangriffs der radikalislamischen Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppten Menschen gehören nach jüngsten Erkenntnissen insgesamt sechs rumänische Staatsangehörige. Wie das Auswärtige Amt an Wochenende mitteilte, handelt es sich in allen Fällen um in Israel wohnhafte Personen mit doppelter, rumänischer und israelischer, Staatsangehörigkeit. Laut israelischer Armee wurden am 7. Oktober insgesamt 240 Geiseln aus 25 Nationen verschleppt.