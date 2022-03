Seemine im Schwarzen Meer gesichtet

Capu Midia (ADZ) – Eine Seemine ist am Montagmorgen von einem Fischkutter aus in rumänischem Hoheitgebiet, etwa 70 km von Capu Midia entfernt, gesichtet worden. In die Region wurde umgehend ein Minenjagdboot mit auf Entschärfung spezialisierten Tauchern zur Suche und Neutralisierung ausgesandt, wie die Marine in einem Pressekommunique mitteilte. Die Meldung an die Behörden erfolgte um 8.10 Uhr morgens. Um 8.20 lief das Minenjagdboot aus. Vor einer Woche hatte die bulgarische Regierung vor treibenden Seeminen aus dem Raum Odessa gewarnt.