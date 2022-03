Selenskyj wird zum Parlament sprechen

Bukarest/Kiew (ADZ) – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich voraussichtlich kommende Woche per Videoschalte an das rumänische Parlament richten, um die Abgeordneten und Senatoren über die Lage im kriegsgebeutelten Nachbarland zu informieren. Das gab Senatspräsident Florin Cîțu (PNL) am Mittwoch bekannt. Erst tags davor hatte Kammerpräsident Marcel Ciolacu (PSD) eröffnet, dass dafür bereits erste Schritte unternommen wurden. Bis dato hat sich Selenskyj an das EU-Parlament, den US-Kongress, Bundestag sowie an die Legislativen Großbritanniens, Italiens, Japans, Frankreichs, Italiens, Schwedens und Kanadas gerichtet.