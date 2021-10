Senat lehnt Gesetz für grünes Zertifikat ab

Bukarest (ADZ) – Das Gesetz zur verpflichtenden Einführung des grünen Zertifikats als Basis für den Zugang zum Arbeitsplatz für Angestellte im medizinischen Bereich, bei öffentlichen Behörden und Institutionen sowie in Büros mit mehr als 50 Mitarbeitern ist am Dienstag im Senat mit 67 Für-, 60 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen knapp abgelehnt worden. 69 Fürstimmen wären erforderlich gewesen. Dagegen stimmten die Senatoren von PSD und AUR. Es steht jedoch noch die Abstimmung in der Abgeordnetenkammer als entscheidendes Forum aus.