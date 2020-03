Senat stimmt für Volkszählung 2021

Bukarest (ADZ) - Der Senat hat am Montag einem Eilerlass zugestimmt, demzufolge 2021 die nächste Volkszählung stattfinden soll. Die Abgeordnetenkammer muss als zweite Parlamentskammer nun das Projekt, welches die Eilverordnung in ein Gesetz umwandelt, auch absegnen. Die bisher letzte Volkszählung in Rumänien hat vor neun Jahren stattgefunden. Die Bevölkerungszahl lag 2011 bei 20,12 Millionen Personen, der Anteil der Frauen lag mit 51,4 Prozent der Einwohnerschaft über demjenigen der Männer.