Sieben Opfer nach Brand in Konstanza

Bukarest (ADZ) – Bei dem Brand im Krankenhaus für Infektionskrankheiten am Freitag in Konstanza sind sieben, nicht neun Personen gestorben, korrigierte der Leitende Staatswanwalt des Gerichtshofs Konstanza Viorel Teliceanu. Es werde wegen fahrlässiger Tötung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Premier Florin Cîțu hatte am Freitag vom Bürgermeister von Konstanza die Entlassung des Spitalsmanagers gefordert und die Entlassung des Präsidenten der Behörde für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (ANMCS) angeordnet.