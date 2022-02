Sieben Tote bei Autounglück

Jassy (ADZ) – Dienstagmorgen hat sich in einer Kurve in der Gegend der Gemeinde Sârca, zwischen Jassy/Iași und Târgu Frumos auf DN 28, ein schwerer Verkehrsunfall, der sieben Todesopfer forderte, ereignet. Dies teilte die Generalinspektion der Verkehrspolizei mit. Vom Zusammenstoß eines Lkws, eines Pkws und eines Krankenwagens wurden insgesamt zehn Personen betroffen, von denen nur die Sanitäter und die in der Ambulanz transportierte Schwangere am Leben blieben. Die Umstände des Unfalls sind derzeit nicht bekannt.