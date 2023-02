Sirenenalarm während „Woche des Zivilschutzes“

Bukarest (ADZ) - Katastrophenschutz und Behörde für Notsituationen IGSU ziehen bis zum 4. März in Bukarest und mehreren Landesteilen eine „Woche des Zivilschutzes“ durch, wie Katastrophenschutzchef Raed Arafat am Wochenende mitteilte. Die Aktion zielt darauf ab, „die Resilienz der Bürger in Notsituationen“ zu erhöhen und sie über wesentliche Maßnahmen, einschließlich präventive, zu informieren. Arafat zufolge wird es im Rahmen der Aktion am Mittwoch landesweit Sirenenalarm geben - es gelte, die Menschen auch damit vertraut zu machen, damit jeder wisse, wie anschließend vorzugehen sei, so der Katastrophenschutzchef.