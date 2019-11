Sozialist Ceban Bürgermeister von Chișinău

Bukarest (ADZ) - Der Kandidat der Sozialistischen Partei der Republik Moldau, Ion Ceban, hat am Sonntag die Stichwahl in der Hauptstadt Chișinău gewonnen. Ceban erhielt 52,39 Prozent der Stimmen, sein Gegenkandidat aus dem Wahlbündnis ACUM, Andrei Năstase, kam auf 47,61 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 37,78 Prozent. Am Sonntag fanden in 384 Ortschaften der Republik Moldau Wahlen statt. Laut der Nachrichtenseite agora.md hat die Sozialistische Partei die Wahlen in acht weiteren Gebietshauptstädten gewonnen, in sieben entschieden unabhängige Kandidaten das Rennen für sich und in fünf die Partei „Partidul Nostru“.