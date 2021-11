Sozialliberales Kabinett unter Nicolae Ciucă steht

Bukarest (ADZ) – Der designierte Premierminister Nicolae Ciucă (PNL) hat die Liste seiner Kabinettsmitglieder am Dienstagabend im Parlament hinterlegt; die Anhörungen der Minister-Anwärter in den zuständigen Ausschüssen sollten Mittwoch steigen. Umstrittenstes Mitglied der neuen Exekutive ist ihr künftiger Vizepremier Sorin Grindeanu (PSD), der als ehemaliger Premier durch seinen unrühmlichen Eilerlass Nr. 13 bekanntlich die größten Straßenproteste der Nachwendezeit ausgelöst hatte.



Dem sozialliberalen Kabinett werden neben dem Regierungschef zwei Vizepremierminister, 19 Minister und bloß eine Ministerin angehören. Die Zusammensetzung der neuen Exekutive ist folgende: Regierungschef – Nicolae Ciucă (PNL), Vizepremierminister – Kelemen Hunor (UDMR) und Sorin Grindeanu (PSD), Finanzminister – Adrian Câciu (PSD), Verkehrsminister – Sorin Grindeanu (PSD), Arbeitsminister – Marius Budăi (PSD), Gesundheitsminister – Alexandru Rafila (PSD), Agrarminister – Adrian Chesnoiu (PSD), Wirtschaftsminister – Florin Spătaru (PSD), Verteidigungsminister – Vasile Dîncu (PSD), Kulturminister – Lucian Romașcanu (PSD), Ministerin für Jugend und Familie – Gabriela Firea-Pandele (PSD), Justizminister – Cătălin Predoiu (PNL), Innenminister – Lucian Bode (PNL), Außenminister – Bogdan Aurescu (PNL), Bildungsminister – Sorin Cîmpeanu (PNL), Energieminister – Virgil Popescu (PNL), Minister für EU-Mittel und -Projekte – Dan Vîlceanu (PNL), Minister für Digitalisierung – Florin Roman (PNL), Minister für KMU und Tourismus – Daniel Cadariu (PNL), Entwicklungsminister – Cseke Attila (UDMR), Umweltminister – Tanczos Barna (UDMR), Sportminister – Eduard Novak (UDMR).



Die neue Koalitionsregierung will am Donnerstag vor das Parlament treten, um sich das Vertrauen aussprechen zu lassen.