Madrid (ADZ) - Spanien wird zur Stärkung der NATO-Ostflanke sowie der konventionellen Abschreckung gegenüber Russland Kampfjets und Truppen nach Rumänien schicken. Das teilte das spanische Verteidigungsministerium am Wochenende mit. Konkret wollen die Behörden in Madrid zwischen Dezember 2022 und März 2023 acht Kampfjets vom Typ F/A-18 Hornet sowie 130 Soldaten in unser Land entsenden. Ebenfalls zur Abschreckung will Spanien auch ins Nachbarland Bulgarien Kampfjets und Truppen schicken.