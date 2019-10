Spannungen zwischen ALDE und Pro Romania

Bukarest (ADZ) - Victor Pontas Volte hinsichtlich der Bestätigung des Kabinetts Orban sorgt für Spannungen zwischen den Wahlbündnis-Partnern ALDE und Pro Romania, da erstere eine liberale Minderheitsregierung unterstützt und letztere sich dezidiert dagegen ausspricht. Er könne nicht umhin, sich zu fragen, „ob Victor Ponta nun etwa tatsächlich Viorica Dăncilă unterstützt und zurück in die PSD will?“, so ALDE-Sprecher Varujan Vosganian in einer ersten Reaktion.



Ponta selbst ließ am Abend in einer Talkshow durchblicken, woran die Verhandlungen mit Liberalenchef Orban letztlich gescheitert sind: Er habe den desi-gnierten Regierungschef aufgefordert, „eine Sozialdemokratin als EU-Kommissarsanwärterin aufzustellen“, sagte der Pro Romania-Chef im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und bestätigte zudem, auch auf Ministerposten für seine Partei gehofft zu haben. Bezüglich der ALDE sagte Ponta, dass diese offenkundig „eine Allianz mit den Liberalen“ anstrebe, er wisse gegenwärtig gar nicht, ob die ALDE noch den gemeinsamen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl, Mircea Diaconu, „oder den liberalen Kandidaten Klaus Johannis“ unterstützen wolle.