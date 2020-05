Spannungen zwischen Bukarest und Chișinău

Bukarest (ADZ) - Außenminister Bogdan Aurescu hat am Wochenende den Botschafter der Republik Moldau, Mihai Gribincea, einbestellt und auch mit seinem moldauischen Amtskollegen Oleg Tulea telefoniert, nachdem der Premierminister des Nachbarlandes, Ion Chicu, Rumänien in einem Facebook-Beitrag als „korruptestes Land in Europa“ und den Europaabgeordneten Siegfried Mureșan (EVP/PNL) als „Verlierer“ und „Balljungen“ diffamiert hatte.



Die Reaktion des moldauischen Regierungschefs, der als Marionette des prorussischen Staatspräsidenten Igor Dodon gilt, erfolgte, nachdem Mure{an bei Facebook geschrieben hatte, dass die Regierung in Chișinău bei der Bekämpfung des Corona-Epidemie „ebenso scheitert wie bei der Umsetzung von Reformen“.



Das Auswärtige Amt in Bukarest bezeichnete Chicus Reaktion und Wortwahl als „völlig unannehmbar und unangebracht“, zumal man dem Nachbarland erst vor wenigen Wochen vor dem Hintergrund der Pandemie solidarisch zur Seite gestanden habe. Gemeint ist ein aus 20 Lkw bestehender Hilfstransport für die Moldau, der Anfang Mai Schutzkleidung, Arzneien sowie ein rumänisches Ärzte-Team nach Chișinău gebracht hatte.