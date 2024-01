Spediteure und Landwirte protestieren weiter

Bukarest (ADZ) - Über das gesamte Wochenende und am Montag ist es auf den Ringstraßen der Großstädte sowie an mehreren Grenzübergängen zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Staus von LKWs und Traktoren gekommen. Die Polizei eröffnete 24 Verfahren wegen Anstachelung zur Gewalt durch Protestteilnehmer. Die stockenden Verhandlungen zwischen Transportunternehmern und Landwirten einerseits und Vertretern der Ressorts Verkehr, Finanzen und Landwirtschaft sowie der Finanzaufsichtsbehörde ASF andererseits brachten wenige Ergebnisse. Die Forderungen der Protestierenden müssen mit der Europäischen Kommission diskutiert werden, sagte Finanzminister Marcel Boloș nach Gesprächen am Sonntag, während die ASF Maßnahmen vorschlägt, mit denen die Versicherungspreise gedrückt werden könnten. Einige davon erfordern jedoch eine Änderung des Rechtsrahmens und können nicht schnell umgesetzt werden. Eine Einigung soll es hingegen nach Äußerungen von Agrarminister Florin Barbu und Verkehrsminister Sorin Grindeanu mit den Landwirten gegeben haben. Am Montagvormittag erörterten Premierminister Marcel Ciolacu und die Chefs relevanter Ministerien den Umgang mit den Protesten.