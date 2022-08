Staat überlegt Verkauf von TAROM-Anteilen

Bukarest (ADZ) - Verkehrsminister Sorin Grindeanu (PSD) zieht den Verkauf staatlicher Anteile an der maroden Fluggesellschaft TAROM in Betracht. Die Lage der Airline sei beileibe keine rosige, aus seiner Sicht könne die Fluggesellschaft vor dem drohenden Kollaps nur durch die Umsetzung des mit der EU-Kommission vereinbarten Umstrukturierungsplans bewahrt werden, weswegen er den Verkauf eines staatlichen Anteilspakets an der Gesellschaft keineswegs ausschließe, sagte der Minister dem Nachrichtensender Digi24 am Donnerstag. Gleiches gelte im Übrigen auch für den Bukarester U-Bahnbetreiber Metrorex, fügte Grindeanu hinzu.