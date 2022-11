Staatschef auf Lettland-Litauen-Tour

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis unternimmt zurzeit eine Lettland-Litauen-Tour. Am Mittwoch wurde Rumäniens Staatsoberhaupt in Riga zu Besuch erwartet, wo ein Gespräch mit seinem lettischen Amtskollegen Egils Levits anstand. Am heutigen Donnerstag soll Johannis sodann in Litauen eintreffen – auf seinem Programm stehen dabei Unterredungen mit Präsident Gitanas Nauseda und Parlamentspräsidentin Viktorija Cmilyte-Nielsen sowie die Teilnahme an einem der Stärkung der NATO-Ostflanke gewidmeten Treffen.