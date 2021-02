Staatschef beruft 23 Botschafter ab

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis hat am Montag per Dekret insgesamt 23 Botschafter zurückgerufen, deren Amtszeit demnächst abläuft. Zu den abberufenen Diplomaten gehören u. a. Rumäniens Botschafter in den USA, George Maior, in Deutschland, Emil Hurezeanu, und in Österreich, Bogdan Mazuru. Der Gerüchteküche zufolge werden Außenminister Bogdan Aurescu sowie dem Chef des Auslandsnachrichtendienstes SIE, Eduard Hellvig, gute Chancen auf den Botschafter-Posten in Washington eingeräumt, allerdings soll zumindest Aurescu laut Medienberichten dafür nicht zur Verfügung stehen wollen, während in Hellvigs Fall noch Unklarheit herrscht.