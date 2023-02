Staatschef besucht Aserbaidschan

Bukarest/Baku (ADZ) - Sein erster Auslandsbesuch im neuen Jahr führt Staatspräsident Klaus Johannis nach Aserbaidschan. Auf dem Programm seiner am Donnerstag eingesetzten zweitägigen Visite in Baku stehen Unterredungen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Alijew, auch werden Johannis und Alijew die Arbeiten eines Ministertreffens des Konsultativrats für den Südlichen Gaskorridor gemeinsam eröffnen, wie das Präsidialamt in Bukarest am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte.



Johannis’ Aserbaidschan-Besuch erfolgt vor dem Hintergrund der Bemühungen unseres Landes, sich künftig zunehmend und möglichst günstig mit Erdgas aus der Kaukasusrepublik zu versorgen, um von russischen Gasimporten absehen zu können. Verhandlungen hierzu laufen zwar schon seit mehr als einem Jahr, jedoch ist zwischen Rumänien und Aserbaidschan bis dato noch kein einschlägiges Abkommen unterzeichnet worden.



Neben dem Kernthema Energie will Johannis im Verlauf seiner in Baku geführten Unterredungen auch eine engere Kooperation in den Bereichen Verkehr, Handel, Investitionen, Landwirtschaft, Digitalisierung sowie Bildung ansprechen, hieß es weiters in der Aussendung des Präsidialamtes.