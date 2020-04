Staatschef fordert Boni für ärztliches Personal

Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis hat am Donnerstag Bonuszahlungen für jenen Teil des medizinischen Personals angeregt, der zurzeit Covid-19-Patienten behandelt.



Er halte „Risiko“-Boni für alle, die sich an vorderster Front gegen die Ausbreitung des Coronavirus hierzulande einsetzen, für durchaus angemessen und habe in diesem Sinn bereits mit dem Regierungschef gesprochen. Die Zusatzzahlungen würden „konsistent“ ausfallen bzw. sich „auf mehrere Hundert Euro, wohl auf 500 Euro monatlich“ belaufen, sagte der Präsident. Die Maßnahme dürfte angesichts der sich in den letzten Tagen mehrenden Rücktritte im Gesundheitssystem als Anreiz für das medizinische Personal gedacht sein, an dessen Durchhaltevermögen Johannis wiederholt appelliert hatte.



Regierungschef Ludovic Orban teilte seinerseits mit, dass die vo-raussichtlich aus dem EU-Topf für Humankapital stammenden Boni über den gesamten Zeitraum der Epidemie sowohl den behandelnden Ärzten als auch Krankenschwestern, Pflegern und sonstigem Personal, das Kontakt zu Covid-19-Patienten hat, gewährt werden sollen. Das Bonusprogramm dürfte von der Regierung schon kommende Woche verabschiedet werden.