Staatschef Johannis auf Antrittsbesuch in Ungarn

Budapest/Bukarest (ADZ) - Staatschef Klaus Johannis ist am Mittwoch in der ungarischen Hauptstadt zu Besuch eingetroffen – der erste eines rumänischen Staatsoberhauptes in den letzten 14 Jahren. Auf Johannis’ Programm standen ein Treffen mit seiner ungarischen Amtskollegin Katalin Novák sowie eine Kranzniederlegung im Budapester Friedhof Rákoskeresztúr beim Grabmal des Unbekannten Soldaten.

Wie das Präsidialamt im Vorfeld des Besuchs mitteilte, soll dieser eine „Analyse des Stadiums der strategischen Partnerschaft zwischen den beiden Ländern sowie deren Entwicklungsperspektive“ ermöglichen, auch wolle sich der Staatschef im Rahmen seiner Unterredung mit der ungarischen Präsidentin für eine „offene, konstruktive und pragmatische Kooperation“ zwischen den Nachbarländern sowie eine „Vertiefung des bilateralen Dialogs“ einsetzen, damit „Projekte von gemeinsamem Interesse“ zugunsten der Bürger beider Staaten umgesetzt werden könnten. Im Gespräch mit der ungarischen Präsidentin würden zudem auch europapolitische Themen angeschnitten, darunter die Prioritäten der ab Juli 2024 anstehenden ungarischen EU-Ratspräsidentschaft, teilte das Präsidialamt mit.