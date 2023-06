Staatschef Johannis bei B9-Treffen in Bratislava

Bratislava (ADZ/dpa) - Die Staatenlenker des Bukarest-9-Formats (B9), darunter Staatschef Klaus Johannis, haben am Dienstag in Bratislava ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Bei dem Treffen, an dem auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnahm, unterstrichen sie die Unabhängigkeit der Ukraine und die Unverletzbarkeit ihrer international anerkannten Grenzen.



Das Treffen der neun Staatschefs galt der Vorbereitung des NATO-Gipfels in Vilnius im Juli. Kernthemen waren vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine neben Verteidigung, Abschreckung und Verteidigungsausgaben auch die Aussichten auf eine Erweiterung der NATO. Präsident Johannis hob in Bratislava hervor, dass die östlichen NATO-Länder in der vordersten Linie stehen und die negativen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs besonders stark spüren – umso wichtiger sei daher ein gemeinsames Ziel zur Abschreckung und zum Schutz gegenüber dem Feind an der Ostgrenze des Verteidigungsbündnisses.



Das Treffen in Bratislava war das achte des B9-Formats, dessen Mitglieder neben Rumänien auch Polen, Bulgarien, Tschechien, die Slowakei, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn sind.