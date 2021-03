Staatschef schließt Lockdown zu Ostern aus

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Dienstag angesichts der seit mehr als einer Woche stetig steigenden Corona-Neuinfektionen bekannt gegeben, dass die nach wie vor geltende Alarmstufe abermals verlängert wird. Wegen der „besorgniserregenden Tendenz“ würden zudem alle bestehenden Einschränkungen aufrechterhalten und eine davon, nämlich die nächtliche Ausgangssperre, sogar leicht verschärft – diese werde „wohl ab 22.00 Uhr“ statt, wie bisher, ab 23.00 Uhr gelten, sagte Johannis. Hingegen versicherte das Staatsoberhaupt, dass die Behörden „keinerlei Lockdown zu Ostern in Betracht ziehen“. Dieser war in den letzten Tagen vor allem von PSD-nahen Medien vermehrt kolportiert worden.



Das Staatsoberhaupt teilte des Weiteren mit, sich davor im Rahmen einer Arbeitssitzung mit Premier Florin Cîțu (PNL), den beiden Vizepremierministern Dan Barna (USR-PLUS) und Kelemen Hunor (UDMR) sowie mehreren Ministern und Behördenchefs vor allem zum Thema der schulischen Infrastruktur ausgetauscht zu haben – der nationale Aufbau- und Resilienzplan werde Mittel vorsehen, um die Sicherheits-, Hygiene und Qualitätsstandards der Lehrstätten endlich anzuheben, so Johannis.