Staatschef und griechischer Premier erörtern Kooperation im Energiebereich

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat sich am Mittwoch auf Schloss Cotroceni mit dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis zum Thema des Ukraine-Konflikts, der Energiekrise sowie der Kooperation im Energiebereich ausgetauscht. Der griechische Regierungschef traf wenig später auch mit seinem rumänischen Amtskollegen Nicolae Ciucă zusammen.



Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise habe das Gespräch zwischen Johannis und Mitsotakis vor allem eine verstärkte Kooperation im Energiebereich fokussiert – und zwar im Dreier-Format bzw. gemeinsam mit Bulgarien, um die regionale Energiesicherheit möglichst zu erhöhen, teilte das Präsidialamt anschließend mit. Erörtert worden seien daher vor allem Investitionen in die Energieinfrastruktur, einschließlich in die seit Jahren auf Eis liegende Erdgas-Verbindungsleitung zwischen Griechenland und Bulgarien, von wo aus das aus Aserbaidschan, Qatar und Algerien stammende Erdgas dann nach Rumänien weitergeleitet werden könne.



Zum Thema besagter Verbindungspipeline will sich Premierminister Ciucă am Freitag auch mit seinem bulgarischen Amtskollegen Kiril Petkow austauschen.