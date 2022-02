Staatschef verurteilt Anerkennung von Donezk und Luhansk

Bukarest (ADZ) – Staatspräsident Klaus Johannis hat am Montagabend die russischerseits erfolgte Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete Donezk und Luhansk als unabhängige „Volksrepubliken“ auf das Schärfste verurteilt: Dieser Schritt Russlands stelle einen „flagranten Bruch des Völkerrechts“ und der Minsker Abkommen dar, der weitreichende Sanktionen der internationalen Gemeinschaft zur Folge haben müsse, twitterte Johannis in einer ersten Reaktion. Davor hatte Kreml-Chef Wladimir Putin die beiden ostukrainischen Regionen per Dekret als unabhängige Staaten anerkannt.