Staatschefs appellieren an Hamas

Bukarest (ADZ) – Präsident Klaus Johannis und die Staats- und Regierungschefs aus 17 weiteren Ländern haben in einem Appell an die Hamas die unverzügliche Befreiung aller Geiseln gefordert, die von der Terrorgruppe im Gaza-Streifen festgehalten werden: „Darunter sind auch unsere Staatsbürger,“ stellen sie fest. Eine Vereinbarung zur Befreiung der Geiseln würde auch eine sofortige und längere Waffenruhe in Gaza bringen. Die Bewohner könnten zurückkehren und weitere humanitäre Hilfe könnte geliefert werden. Anschließend könne man sich auf die gemeinsamen Anstrengungen konzentrieren, Frieden und Stabilität in die Region zu bringen.