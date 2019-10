Stadien für Euro 2020 werden weniger und teurer

Bei der Euro 2020 werden Spiele der Gruppe C am 14., 18. und 22. Juni sowie ein Achtelfinale am 29. Juni in der Bukarester National-Arena stattfinden. Das im Umbau befindliche Steaua-Stadion (im Bild) sowie das Stadion beim Triumphbogen sollen für Trainings zur Verfügung stehen. Foto: CNI