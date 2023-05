Stand der Demokratie 2022 verschlechtert

Bukarest (ADZ) - Die Koalition „Gruppe der NGOs für den Bürger“ folgert in ihrer am Mittwoch lancierten 3. Studie zum Stand der Demokratie, 2022 sei ein „schlechtes Jahr“ gewesen. Mehrere Aktionen und Gesetzesinitiativen schränkten den Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen weiter ein, die Politik gleite in „illiberale Praktiken“ ab. Es gäbe die Tendenz, kritische Stimmen der Zivilgesellschaft, die unabhängige Presse und Aktionen von NGOs zu limitieren, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, zivile Mechanismen zu Kontrolle und Monitorisierung für illegale Aktionen, Interessenskonflikte und Missbrauch durch die Verwaltung zu schwächen. Konkrete Kritikpunkte: fehlende Transparenz in der zunehmenden Parteienfinanzierung mit öffentlichen Geldern und Einsatz zur Kontrolle von Massenmedien; die Weigerung von Parteien, Informationen von öffentlichem Interesse herauszurücken, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelte Wiederaufbau- und Resilienzplan PNRR.