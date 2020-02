Starchirurg Beuran unter Korruptionsverdacht

Bukarest (ADZ) - Der umstrittene Starchirurg, frühere Gesundheitsminister sowie Präsident des Universitätssenats, Prof. Dr. med. Mircea Beuran, ist am Donnerstagabend von Korruptionsjägern festgenommen worden; nach Angaben der Antikorruptionsbehörde DNA steht der 66-Jährige im dringenden Verdacht der Bestechungsannahme. Der ehemalige Chefarzt der Chirurgie-Abteilung des Bukarester Notkrankenhauses „Floreasca“ verbrachte die Nacht auf Freitag im Polizeigewahrsam und sollte gestern einem Haftrichter vorgeführt werden, da die DNA Untersuchungshaft beantragt hat.

Wie die Korruptionsjäger in einer Presseinformation mitteilen, soll Beuran von einer offenbar ebenfalls im „Floreasca“-Krankenhaus tätigen jungen Ärztin 10.000 Euro gefordert und erhalten haben, damit er ihr zu einem Posten als Universitätsassistentin verhilft. Beuran kassierte zwar das Geld, ließ die Stelle anschließend jedoch nie ausschreiben, sodass die Bestecherin letztlich nach über einjährigem Warten Anzeige gegen ihn erstattete.



Der umstrittene Chirurg hatte erst vor wenigen Wochen für Negativ-Schlagzeilen gesorgt, nachdem eine seiner Patientinnen auf den OP-Tisch in Flammen aufgegangen war.