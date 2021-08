Steigende Inzidenz: Behörden feilen an Maßnahmen

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund stetig steigender Corona-Neuinfektionen, vor allem mit der aggressiven Delta-Mutante des Virus, überlegen die Behörden zurzeit Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle möglichst einzudämmen. Nach Angaben von Katastrophenschutzchef Raed Arafat werden die Einschränkungen aller Wahrscheinlichkeit nach bis Mitte September in Kraft treten bzw. in der Eilverordnung der Regierung über die abermalige Verlängerung der Alarmstufe enthalten sein, die bis zum 12. September verabschiedet werden muss.



Dem Staatssekretär zufolge dürften die Einschränkungen ab einem gewissen Inzidenzwert, voraussichtlich von 2 oder 3, zum Tragen kommen. Keineswegs werde die hohe Inzidenzschwelle von 6, bis zu der den Behörden zufolge im neuen Schuljahr auf Präsenzunterricht gesetzt werden darf, auch in anderen Bereichen Gültigkeit haben – das Bildungswesen werde diesbezüglich eine Ausnahme bilden, da der virtuelle Unterricht viel zu viele Kinder benachteilige. Doch würden die sich abzeichnenden Einschränkungen wie auch bisher auf regionaler Ebene, abhängig vom Inzidenzwert vor Ort, verhängt, so Arafat, der einen neuen landesweiten Lockdown ausschloss.