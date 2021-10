Steigender Trend bei Impfungen

Bukarest (ADZ) – Am Dienstag, dem 5. Oktober, ist die Anzahl der geimpften Personen laut Angaben des Nationalen Impfkomitees (CNCAV) nach der sinkenden Anfrage vom Wochenende wieder auf knapp 60.500 gestiegen und somit ist die Impfquote der letzten Septembertage erreicht worden. In einem Zeitraum von 24 Stunden haben 25.536 Personen die erste Impfdosis, 3118 die zweite und 31.826 die Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden in 39 Fällen Nebenwirkungen gemeldet, die meisten beim Impfstoff von Pfizer-BioNTech.