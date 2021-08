Strafen für gravierende Hygienemängel

Bukarest (ADZ) – Die Verbraucherschutzbehörde (ANPC) hat vorige Woche im Donaudelta und an der Schwarzmeerküste Strafen im Wert von über einer halben Million Lei für gravierende Hygienemängel im Gastgewerbe erteilt und über 41 Tonnen Lebensmittel vom Verbrauch zurückgezogen, berichteten mehrere Medien am Montag. Insgesamt wurden 71 Strafen an 65 Restaurants und Hotels im Donaudelta verhängt und 27 Verwarnungen erteilt. In einem Lokal fand der Verbraucherschutz bereits seit sieben Jahren abgelaufene Lebensmittel vor.



Ein Lokal in Năvodari, in dem rund 200 Kilogramm Fisch unbekannter Herkunft entdeckt wurden, erhielt eine Strafe im Wert von 18.000 Lei. Dem Lokal könnte die Betriebsgenehmigung entzogen werden, da der Verbraucherschutz dieselben Mängel bereits vor zwei Wochen festgestellt hatte. Ebenfalls wegen Hygienemängel könnten neun Schwimmbäder und zwei Hotels ohne Betriebsgenehmigung bleiben. In den letzten Wochen gab es mehrere Fälle von Lebensmittelvergiftung an der Schwarzmeerküste.