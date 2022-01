Straßenverkehrsordnung per Eilerlass geändert

Bukarest (ADZ) – Die Regierung hat am Donnerstag per Eilerlass die Straßenverkehrsordnung abgeändert, nachdem das Projekt bereits seit November zur öffentlichen Debatte stand, wobei die verabschiedete Variante „das Resultat zahlreicher Besprechungen mit den an die Erhöhung der Verkehrssicherheit interessierten Parteien“ sei, erklärte Innenminister Lucian Bode (PNL).

Somit wird der Begriff „aggressives Verhalten“ im Straßenverkehr eingeführt und bestraft, etwa rasanter Spurwechsel, Lichthupe oder Hupen, um andere Fahrer einzuschüchtern. Zahlreiche Neuerungen beziehen sich auch auf das unverantwortliche Benehmen auf Autobahnen, z.B. Rückwärtsfahrt oder unbegründete Nutzung des Pannenstreifens, wobei die Strafen bis 2900 Lei gehen können. Zudem steigen die Strafen und die Dauer des Führerscheinentzugs auch bei zahlreichen anderen Vergehen, wie verbotetes Überholen oder Vorrangsverletzung. Als Neuerung gilt auch die Pflicht, alle Scheiben des Fahrzeugs rein zu halten.