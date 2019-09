STS und INS: Europawahl regelgerecht abgelaufen

Bukarest (ADZ) - Der Stellvertretende Direktor des Sonderkommunikationsdienstes STS, General Ionel-Sorin Bălan, sowie der Präsident des Statistikamtes (INS), Tudorel Andrei, haben am Dienstag gegenüber einem Untersuchungsausschuss des Parlaments angegeben, dass die Europawahl vom 26. Mai 2019 regelkonform abgelaufen sei. Bălan zufolge habe kein Angestellter der STS Daten in das System zur Beobachtung der Wahlbeteiligung sowie Zentralisierung der Protokolle der Wahlbüros eingespeist oder modifiziert. INS-Chef Andrei hat erklärt, dass einige Unachtsamkeiten bei der Datenzen-tralisierung festgestellt worden seien, diese jedoch keineswegs das Wahlresultat beeinflusst hätten.



Am Dienstag hat der von der Abgeordneten Lia Olguța Vasilescu geleitete Untersuchungsausschuss zur Europawahl seine Arbeit aufgenommen. Laut STS-Vize Bălan stehen während der Arbeit des Ausschusses alle im Mai zur Dateneinspeisung verwendeten Tablets unter Verschluss und könnten für die Präsidentschaftswahlen möglicherweise nicht zur Verfügung stehen.