Tarom-Chef nach zwei Monaten zurückgetreten

Bukarest (ADZ) - Nach nur zwei Monaten an der Spitze des Unternehmens ist Tarom-Chef Bogdan Popescu Ende Dezember zurückgetreten. Entsprechend einem von der Nachrichtenagentur Agerpres veröffentlichten Schreiben an die Angestellten soll der nächste Generaldirektor demnächst vom Verwaltungsrat des staatlichen Flugbetreibers bestimmt werden, so Popescu. Dieser gab auch an, dass alle von der EU-Kommission geforderten Bedingungen erfüllt werden, um Staatshilfen für die Restrukturierung zu bewilligen.