Tătaru: Bereiten Reserve-Krankenhäuser vor

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru (PNL) hat am Montag angesichts der rasant steigenden Infektionen mit dem neuartigen Corona-Virus sowie der zunehmenden Fälle mit schwerem Krankheitsverlauf angekündigt, dass die Behörden zusätzliche Krankenhäuser für Covid-19-Patienten vorbereiten und zudem bemüht sind, die Kapazitäten der Intensivstationen (ITS) auszuweiten. Im Fokus stünden vor allem die Regionen, die zurzeit die meisten Fälle und Infektionsherde aufweisen – nämlich die Landeskreise Argeș, Dâmbovița, Prahova, Kronstadt/Brașov, Galați sowie Bukarest, wo weitere Hospitäler auf die Behandlung von Covid-19-Patienten ausgerichtet werden sollen. Zudem sollen sogenannte Regionalzentren die überfüllten Krankenhäuser des Gebiets und vor allem deren Intensivstationen einigermaßen entlasten, so der Minister.



Sollten sich die Bürger an die geltenden Auflagen und Schutzvorkehrungen – Nasen-Mundschutz, Mindestabstand zwischen Personen von zwei Metern und häufiges Händewaschen – halten, könnten die Fallzahlen in „etwa eineinhalb Wochen“ einigermaßen sinken. Tun sie es nicht, so werden die Infektionen weiter zunehmen und „die Krankenhäuser letztlich überlasten“, sagte Tătaru.