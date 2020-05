Tătaru: Studie zu Infektionsrate

Bukarest (ADZ) - Laut Gesundheitsminister Nelu Tătaru wird ab Juni in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine sogenannte Seroprävalenz-Studie durchgeführt. Dabei werden Freiwillige auf Antikörper getestet. Nach Abklingen der ersten epidemischen Welle durchgeführt, erlaubt das Ergebnis der Studie eine Hochrechnung auf die tatsächliche Anzahl an Infektionen mit SARS-CoV-2, wovon auf die Mortalitätsrate sowie die Immunisierungsrate der Bevölkerung geschlossen werden kann.