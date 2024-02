Taxifahrerproteste: Hungerstreik angedroht

Bukarest (ADZ) - Seit mehreren Tagen protestieren Taxifahrer gegen den Rechtsrahmen für die Regelung alternativer Personenbeförderungssysteme. Etwa 1200 von ihnen haben eigenen Angaben nach am Mittwoch den Siegesplatz vor der Regierung und den Platz der Verfassung vor dem Parlamentsgebäude in Beschlag genommen.



Die Taxifahrer sehen sogenannte Ride Sharing-Dienste wie Bolt und Uber als unfaire Konkurrenz an und fordern von der Regierung strengere Zulassungsbedingungen.



Die Lage sei extrem angespannt, warnen Vertreter der Protestierenden.



Nun drohen sie mit einem Hungerstreik, nachdem die Regierung sich einen Monat Bedenkzeit nehmen willen, um die Forderungen zu prüfen. Das sei unhaltbar, denn die Forderungen seien bereits im Juni letzten Jahres mitgeteilt worden; in einem Monat laufe der Wahlkampf auf Hochtouren und eine Änderung des Rechtsrahmens durch Notverordnungen werde unmöglich sein, befürchten die Vertreter der Taxifahrer.