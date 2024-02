Termine für Präsidentenwahl stehen offenbar

Bukarest (ADZ) - Die Koalitionsspitzen haben sich am Dienstag offenbar auf die beiden Termine für die vorgezogene Präsidentenwahl geeinigt: So soll die erste Wahlrunde des Präsidentenrennens am Sonntag, dem 15. September, steigen, während die Stichwahl zwei Wochen später, nämlich am Sonntag, dem 29. September l. J., stattfinden soll. Das berichteten die Medien übereinstimmend unter Berufung auf Koalitionskreise, die offizielle Bestätigung besagter Termine steht allerdings noch aus. Zudem sollen die Wahllokale bei allen vier heuer anstehenden Wahlen eine Stunde später als bisher üblich bzw. erst um 22.00 Uhr schließen.