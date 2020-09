Testfahrt auf Bahnlinie zum Flughafen Otopeni

Bukarest (ADZ) - Staatspräsident Klaus Johannis, Premierminister Ludovic Orban und Verkehrsminister Lucian Bode haben sich am Montag bei einer Testfahrt auf der Strecke vom Bahnhof zum internationalen Flughafen Otopeni, die bis Jahresende in Betrieb genommen werden soll, vom Vorankommen der Arbeiten überzeugt.



In der anschließenden Pressekonferenz kam Staatschef Johannis, wie auch Bode und Orban, nicht umhin hervorzuheben, dass die Bauarbeiten zwischen 2016-2019 unter der PSD-Regierung kaum vorangekommen waren, in den letzten elf Monaten dagegen fast 90 Prozent der Bahnlinie fertiggestellt worden seien – als erste komplett neu gebaute in Rumänien seit 1984. Für den Ausbau des Flugverkehrs sei eine Verbindung zwischen der Hauptstadt und Otopeni absolut notwendig.



Eine gut ausgebaute Infrastruktur, so Johannis weiter, sei das Fundament der wirtschaftlichen Entwicklung. Dafür ständen Fördermittel der EU zur Verfügung – wenn der politische Wille vorhanden sei.