Testpflicht für Reisende aus Covid-19-Risikogebieten

Bukarest (ADZ) - Wie Gesundheitsminister Nelu Tătaru mitgeteilt hat, wird es erneut Beschränkungen für Reisende aus epidemiologischen Risikogebieten geben: Wer sich weniger als 72 Stunden in Rumänien aufhält, darf mit einem bis zu 48 Stunden zuvor durchgeführten negativen Covid-19-Test einreisen. Personen, die länger im Land bleiben, müssen sich nach ihrer Ankunft in 14-tägige Quarantäne begeben, können aber am achten Tag einen Test anfordern. Bei Erhalt eines negativen Ergebnisses darf die Isolation am zehnten Tag verlassen werden.



Die neuen Regelungen sollen ab dem 7. Oktober in Kraft treten. Das Nationalinstitut für öffentliche Gesundheit (INSP) führt die Liste der aktuellen Risikogebiete auf der Homepage (cnscbt.ro).



Neue Maßnahmen werden laut Raed Arafat, Chef des Katastrophenschutzes, auch für Rumänien diskutiert: Unter anderem wird in Erwägung gezogen, Gemeinden ab 3 Neuinfektionen/1000 Einwohnern für 14 Tage unter Quarantäne zu stellen.