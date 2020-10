Tierpolizei soll auf den Weg gebracht werden

Bukarest (ADZ) - Innenminister Marcel Vela (PNL) hat angekündigt, dass das Gesetzesvorhaben, eine Tierpolizei zu gründen, in einer Regierungssitzung am Donnerstag zur ersten Beratung vorgelegt werden soll.



Das Projekt sieht eine Erweiterung des Tierschutzes vor und soll beispielsweise das Eingreifen der Behörden ermöglichen, wenn ein Heimtier gequält wird, sowie die tiergerechte Unterbringung in Gefahrensituationen erleichtern. Darunter fallen auch die Organisation von Tierkämpfen und das Schießen von Tieren in Gefangenschaft. Laut Minister sollen auch Veterinärmediziner in die Tierpolizei eingebunden werden.