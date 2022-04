Tourismuslogo wiederbelebt

Bukarest (ADZ) - Rumäniens touristisches Logo, das grüne Blatt mit dem Slogan „Explore the Carpathian Garden”, soll wiederbelebt werden, so Tourismusminister Constantin Daniel Cadariu (PNL) am Dienstag gegenüber dem Sender TVR. Das Tourismuslogo sei während der Amtszeit Elena Udreas für rund 30 Millionen Euro entwickelt worden, werde aber derzeit „kaum verwendet”. Über einen kürzlich erfolgten Ministererlass werden nun alle 18.300 eingetragenen touristischen Einrichtungen verpflichtet, mit dem Länderlogo sichtbar zu werben.