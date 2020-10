Traian Berbeceanu neuer Präfekt der Hauptstadt

Bukarest (ADZ) – Die liberale Regierung hat am Donnerstagabend die Abberufung des Hauptstadt-Präfekten Gheorghe Cojanu beschlossen, der wegen seines mangelhaften Corona-Krisen-Managements und seines stümperhaften Umgangs mit den Medien in den letzten Tagen schwer in der Kritik gestanden hatte. Cojanus Amtsnachfolger wird, vorerst kommissarisch, der Kabinettschef des Innenministers und frühere Leiter des Dezernats zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens Alba, Traian Berbeceanu.



Des Weiteren verabschiedete die Regierung den von Gesundheitsminister Nelu Tătaru bereits angekündigten Eilerlass zu leichten Covid-19-Fällen sowie symptomfreien Patienten, die ab sofort nicht mehr für mindestens 48 Stunden in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, sondern daheim, unter Aufsicht des Hausarztes, behandelt werden. Die Maßnahme dient der Entlastung der im Zuge der zweiten Corona-Welle vielerorts im Land bereits restlos überfüllten Hospitäler. Tătaru teilte zu Beginn der Regierungssitzung zudem mit, dass die Zahl der Intensivtherapiebetten in Bukarest um weitere 102 aufgestockt und die Hospitäler Colentina und Malaxa zu Covid-19-Krankenhäusern umfunktioniert wurden.