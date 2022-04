Transnistrien: Nicht auf Provokationen einlassen

Bukarest (ADZ) – In der gegenwärtigen Situation sei es notwendig, mit Zurückhaltung und Vorsicht vorzugehen, die Umstände unverzüglich zu klären und nicht auf mögliche Provokationen zu reagieren, teilte das rumänische Außenministerium im Zusammenhang mit den Angriffen auf mehrere Objekte in der separatistischen Region Transnistrien mit. Die Behörde unterstütze den Aufruf der moldauischen Präsidentin Maia Sandu zu Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein sowie die Bemühungen, mit den Entwicklungen verantwortungsvoll, transparent und ausgewogen umzugehen, so eine Verlautbarung aus dem Ministerium in Bukarest.

Versuche, die Spannungen künstlich und unbegründet zu verschärfen, tragen nicht zur Aufrechterhaltung eines vorhersehbaren und stabilen Klimas bei und liegen nicht im Interesse der Bewohner auf beiden Seiten des Dnjestr-Flusses, insbesondere im derzeitigen regionalen Sicherheitskontext, fügte das Außenministerium hinzu.

Bukarest bekräftigte in einem breiteren Kontext auch die Unterstützung für eine politische Lösung des Transnistrien-Problems unter Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität der Moldau und ohne Beeinträchtigung ihrer pro-europäischen Ausrichtung.