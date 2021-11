Treibstoff von US-Basis über mehrere Jahre entwendet

F-22 Raptor Jagdflugzeuge der US Air Force am Flughafen Mihail Kogălniceanu im Rahmen einer Militärübung im Jahr 2016 | Archivfoto: Agerpres

Bukarest/Konstanza (ADZ) - Zwischen 2017 und 2021 soll eine kriminelle Gruppierung wiederholt Treibstoff von der US-Militärbasis Mihail Kogălniceanu im Kreis Konstanza gestohlen haben. Hauptsächlich sei Diesel aus Generatoren entwendet worden, so eine am Mittwoch veröffentlichte Mitteilung der Antimafiastaatsanwaltschaft DIICOT, aus der hervorgeht, dass die US-Regierung einen Schaden von insgesamt zwei Millionen US-Dollar gemeldet hat. In dem Fall wurden sechs Hausdurchsuchungen durchgeführt, sieben Personen sollen vernommen werden.