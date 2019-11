Tudorel Toader blüht Abzug aus Venedig-Kommission

Bukarest (ADZ) – Ex-Justizminister Tudorel Toader droht der Verlust einer äußerst prestigevollen Mitgliedschaft: Die Bürgergesellschaft „Reset Iași“ fordert nämlich dessen umgehenden Abzug aus der Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht, besser bekannt als Venedig-Kommission. In einem offenen Brief an Regierungschef Ludovic Orban (PNL) forderten mehrere NGOs ersteren auf, den hochumstrittenen früheren Justizminister umgehend aus der Venedig-Kommission abzuziehen, da dieser „die Werte und Prinzipien des Rechtsstaates sowie das Justizsystem“ des Landes mit den Füßen getreten hat.