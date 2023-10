Tudose: „AUR hat Null Chancen zu regieren“

Bukarest (ADZ) - Der Europaabgeordnete und frühere Regierungschef Mihai Tudose (PSD) gibt sich vom unfragemäßig konstanten Aufwind der rechtsnationalen, prorussischen AUR unbeeindruckt: Die rechtspopulistische Partei habe „Null Chancen zu regieren“, weswegen er sie auch „nicht als Gefahr“ einstufe, stellte Tudose in einer Talkshow klar. Vorreiter der AUR habe es in Nachwendezeiten bereits wiederholt gegeben - etwa die verblichene extremistische Großrumänien-Partei PRM oder die populistische PPDD. Er sei sich sicher, dass die Wählerinnen und Wähler am Wahltag ihre Stimme „gut informiert“ abgeben würden, so Tudose.